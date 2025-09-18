O Tiro de Guerra de Jacarezinho realizará a seleção dos alistados nos dias 30 de setembro e 1º de outubro. Devem participar os cidadãos nascidos em 2007 ou em anos anteriores que foram convocados para o processo seletivo.

Local da seleção:

Tiro de Guerra de Jacarezinho

Alameda Padre Magno, nº 493 – Bairro Nova, Jacarezinho (PR)

Horários de apresentação:

– 7h da manhã

– 13h da tarde

A presença nas datas e horários indicados é obrigatória para garantir a participação na seleção. O não comparecimento pode resultar em impedimentos no processo de incorporação.

Informações adicionais:

Em caso de dúvidas, os convocados devem procurar a Junta Militar de Jacarezinho ou acessar o site oficial do alistamento: alistamento.eb.mil.br

Para mais atualizações, acompanhe os canais oficiais da Prefeitura e do Tiro de Guerra.