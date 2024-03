Um domingo de lazer se transformou em horror em Bandeirantes no último domingo (10). Uma partida de futebol no campo do “Palmeirinha” foi palco de uma tentativa de homicídio e assustou a comunidade

Dois homens, de 52 e 35 anos, foram alvejados por disparos de arma de fogo durante a partida. Um terceiro homem, de 29 anos, também foi atingido, mas de forma menos grave.

Segundo a Polícia Militar, o crime teria sido motivado por um desentendimento entre as vítimas e um outro homem, de 45 anos. Este homem, tio dos autores dos disparos, teria chamado seus sobrinhos para o local após a briga.

Os dois então chegaram armados com uma pistola e um revólver e efetuaram os disparos contra as vítimas. Após o crime, os autores fugiram em um veículo, mas foram localizados pela PM.

O tio dos autores foi encaminhado para a delegacia de polícia para prestar depoimento. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o pronto-socorro.

A investigação do caso está em andamento.