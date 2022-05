Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Diretor da 19ª Regional de Saúde Marcelo Nascimento continua com seu trabalho de atuação à frente do órgão. Recentemente ele esteve com o Secretário Estadual de Saúde Cesar Augusto Neves Luiz.

“Estamos diariamente atuando em programas e ações na área da saúde pública que beneficiam a população de toda a região. Quero agradecer a toda minha equipe pela dedicação e empenho em todas as ações que realizamos”, comenta Marcelo Nascimento.

Paralelamente ele realiza visita a prefeitos e gestores debatendo as ações e projetos em parceria entre as esferas municipais e estaduais que resultam em programas para a população. “É muito importante estarmos em contato direto com os prefeitos para podermos levar as demandas necessárias a Secretaria Estadual de Saúde e que resultam em atendimentos diretos para a nossa população”, finaliza Marcelo Nascimento.