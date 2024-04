Josiane A. O, 39 anos, e sua filha Isabela F. O. R, 15 anos, foram encontradas mortas dentro de sua residência com sinais de extrema violência. O duplo homicídio aconteceu ontem (30), no bairro Deijo Mineiro, em Bandeirantes.

As vítimas foram brutalmente assassinadas, com detalhes do crime ainda sob investigação pela Polícia Civil. As primeiras informações indicam que o crime possivelmente aconteceu entre o final da manhã e início da tarde de sábado.

Acionada por volta das 18h45, a equipe da Polícia Militar rapidamente se dirigiu ao local do crime. A investigação inicial identificou um possível autor, que se evadiu do local e segue foragido.

Colaboração

Se você tiver qualquer informação que possa ajudar na investigação, entre em contato com a polícia.

Denúncias: