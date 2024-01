Uma colisão entre um carro e uma carreta na PR-092, próximo ao km 316, deixou cinco vítimas, sendo quatro fatais e uma ferida, na manhã desta segunda-feira (30).

O acidente aconteceu por volta das 9h, no sentido Joaquim Távora, após o posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina, que atendeu a ocorrência, o carro colidiu frontalmente com a carreta.

Com o impacto da colisão, o carro ficou totalmente destruído e a carreta parcialmente danificada. O condutor da carreta estava fora do veículo e apresentava apenas ferimentos leves, sendo encaminhado ao Pronto-Socorro de Santo Antônio da Platina.

Os ocupantes do carro, no entanto, ficaram presos às ferragens e não resistiram aos ferimentos. Os óbitos foram constatados no local. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas pelas autoridades.

Equipes da PRE e da Polícia Civil estiveram presentes no local para registrar o acidente e realizar a perícia. As causas da colisão ainda estão sendo investigadas.