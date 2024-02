Um trem descarrilou e atingiu uma casa em Rolândia, no Norte do Paraná, no início da tarde deste domingo (18). A princípio, não há feridos.

A informação inicial é a de que o trem e um caminhão bateram na esquina da rua Ciro Bolivar Araújo Moreira com a Av. Getúlio Vargas (BR-369). Com o impacto, a locomotiva saiu dos trilhos e um dos vagões acertou uma casa à beira da ferrovia. O trem teria arrastado a carreta por vários metros.

Mais informações em breve.

Veja momento que trem descarrila e atinge casa: