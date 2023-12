Um acidente registrado na noite desta sexta-feira (1º) envolveu três carros, uma ambulância e um caminhão na PR-218, próximo ao aeroporto de Arapongas, na saída para Sabáudia, no norte do Paraná.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros foram ao local para atender as vítimas. O condutor da ambulância do município de Sabáudia ficou ferido e foi atendido pelos socorristas.

Todas pessoas envolvidas estavam conscientes durante o socorro. De acordo com testemunhas, a ambulância estaria em alta velocidade e teria realizado uma ultrapassagem irregular. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também foi acionada e apura as causas do acidente.

Até a última atualização da reportagem, a pista no sentido de Sabáudia a Arapongas se encontrava interditada.