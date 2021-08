Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Por volta das 20h15min na data de ontem (19/08) a equipe da polícia militar realizou apoio ao agentes do DEPEN, visto que os mesmos avistaram pelas câmeras de vigilância da cadeia pública , dois indivíduos ao lado do muro lateral na Rua Heráclio Gomes, arremessando um objeto dentro do pátio da cadeia. Rapidamente os agentes abordaram os indivíduos, os quais foram identificados, sendo um deles menor de idade (15 anos).

Indagados sobre o que haviam arremessado, a menor relatou que encontrou o outro indivíduo e que ele pediu para ela arremessar uma sacola contendo drogas na cadeia e que posteriormente pagaria com uma pedra de crack, a qual se declara usuária do entorpecente.

Já indivíduo (24 anos) relatou que estava passando pelo local e que a menor pediu para ele segurar um isopor, neste momento ela arremessou um objeto na cadeia e que não sabia o que havia na sacola.

Em busca no pátio foi encontrado uma sacola plástica contendo *67,5 gramas de maconha e cinco buchas de cocaína (13g.)*. Mediante o fato os envolvidos foram conduzir a delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis. No momento em que a equipe elaborava boletim, novamente um agente avistou pelas câmeras de vigilância outro individuo arremessando um objeto no pátio, sendo esse abordado e identificado, o qual confessou que jogou maconha e fumo na cadeia. No pátio foi encontrado um saco contendo *29,8 gramas de maconha,* 09 invólucros de fumo e uma embalagem de papel seda para enrolar cigarros.

O indivíduo (36 anos) também foi preso e encaminhado.