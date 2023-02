Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Três pessoas morreram e uma ficou ferida durante grave acidente no início da manhã desta segunda-feira (13) na PR-473, em Nova Laranjeiras, no centro sul do Paraná.

Uma BMW capotou por várias vezes e parou no meio de uma lavoura de soja. De acordo com informações, duas pessoas perderam a vida no momento do acidente, uma outra faleceu no hospital. Apenas uma pessoa sobreviveu e está internada no hospital de Laranjeiras do Sul.

A SAMU de Quedas e o Corpo de Bombeiros de Nova Laranjeiras estiveram no local para a socorrer as vítimas. O IML esteve no local para a recolher os corpos.