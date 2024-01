Três homens armados assaltaram uma loja de celulares na manhã de sábado (13), em Santo Antônio da Platina/PR. O crime ocorreu na loja Fujita Imports, localizada na rua Marechal Floriano Peixoto, no Centro da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, a proprietária da loja foi rendida pelos criminosos, que estavam armados com revólveres. Eles levaram cerca de R$ 6,5 mil em dinheiro do caixa e um celular Samsung de cor bronze, de um cliente.

Um dos criminosos era moreno e vestia camiseta azul e chapéu. Outro também era moreno e estava com boné amarelo e camisa de cor clara. O terceiro estava com boné preto e camiseta também de cor clara. Um deles possuía uma tatuagem no pescoço com a palavra “Fé”.

A proprietária conseguiu fugir do local e se esconder em uma loja próxima. Os criminosos fugiram do local em seguida.

A Polícia Militar e a Polícia Civil estão investigando o caso. Os assaltantes não foram localizados até o momento.