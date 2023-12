Renovar o licenciamento do veículo é uma obrigação anual que precisa ser cumprida para garantir que ele esteja em conformidade com as normas de segurança. Esse processo gera, anulamente, um novo CRLV, documento essencial para circular sem preocupações durante fiscalizações.

O CRLV atesta a segurança do veículo, conferindo se está tudo em ordem, evitando cópias, verificando se não foi roubado e se está dentro das regras sobre barulho e poluição.

O Detran-PR destaca que é importante efetuar o pagamento no prazo correto para evitar problemas sérios, como multas pesadas, perda de pontos na CNH e até mesmo a apreensão do veículo.

Circular sem o devido licenciamento é considerado infração gravíssima (Artigo 230 do CTB), sujeita a multa de R$293,47, perda de 7 pontos na CNH e apreensão do veículo.