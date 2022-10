Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um turista caiu no lado argentino das Cataratas do Iguaçu durante a manhã desta segunda-feira (17).

De acordo com autoridades locais, o homem argentino teria subido na grade de proteção de uma das passarelas superiores ao Salto Bossetti para tirar uma selfie, momento que que se desequilibrou.

Equipes de socorro que atuam no Parque Nacional do Iguaçu estão fazendo buscas para tentar encontrar a vítima, mas a vazão alta do Rio Iguaçu dificulta o trabalho.

