A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), por meio da Comissão de Processo Seletivo de Vestibular (CPS), divulgou, nesta terça-feira, 3 de outubro, o Edital do Vestibular 2024. O período de inscrição para o processo seletivo segue até 05 de dezembro, exclusivamente, pela internet. São ofertadas 1042 vagas e a prova será realizada no dia 21 de janeiro do próximo ano.

Acesse vestibular.uenp.edu.br para realizar sua inscrição.

A taxa de inscrição é de R$156,00, que poderá ser paga até o dia seguinte ao término das inscrições. Aqueles que realizarem o pagamento até o dia 30 de novembro, terão desconto no valor da taxa, que ficará R$130,00. Como incentivo e valorização dos cursos de formação de professor, a taxa de inscrição para os cursos de licenciatura será de R$50,00 para aqueles que efetuarem o pagamento até 30 de outubro e de R$60,00 para pagamento de 1º a 6 de dezembro.

Os interessados na obtenção de isenção na taxa de inscrição deverão solicitar mediante as recomendações constantes no edital, disponível no site do vestibular. O período para solicitação de isenção segue até 14 de novembro. As provas serão realizadas nas cidades onde estão situados os campi da Universidade (Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho).

Provas

O Vestibular UENP 2024 contará com a Prova Objetiva e a Prova de Redação. Na Prova Objetiva, os candidatos deverão responder 60 questões, sendo seis de cada área do conhecimento: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira; Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol); História; Geografia; Sociologia; Filosofia; Matemática; Física, Química e Biologia.

Na Prova de Redação, os candidatos deverão realizar a produção escrita de um artigo de opinião, no qual deverá desenvolver uma argumentação pautada em uma questão apresentada pela prova.

As provas acontecem no dia 21 de janeiro de 2024, com início às 13h30, horário de Brasília (DF), e duração de até cinco horas. Os pontos de acesso de cada local de prova serão fechados, impreterivelmente, às 13h20, horário oficial de Brasília.

Vagas

Neste ano, serão ofertadas, por meio do Vestibular, 1042 vagas para ingresso nos cursos de graduação. O Campus de Bandeirantes oferta os cursos de Agronomia (40), Ciência da Computação (20), Ciências Biológicas – licenciatura e bacharelado (30), Computação (20), Enfermagem (22) e Medicina Veterinária (40).

Em Cornélio Procópio, a UENP abre vagas para os cursos de Administração (80), Ciências Biológicas (20), Ciências Contábeis (80), Ciências Econômicas (20), Geografia (20), Letras – Português/Inglês (28), Matemática (24) e Pedagogia (40).

No Campus de Jacarezinho, os cursos são de Ciências Biológicas (32), Direito (45 matutino; 45 noturno), Educação Física – licenciatura e bacharelado (36), Filosofia (45), Fisioterapia (35), História (32 vespertino; 32 noturno), Letras – Português/Espanhol (32), Letras – Português/Inglês (32), Matemática (40), Odontologia (36) e Pedagogia (40 vespertino; 40 noturno).

Segunda opção de curso

No Vestibular da UENP, o candidato também tem a possibilidade de se inscrever para uma segunda opção de curso. Ao escolher uma segunda opção, o candidato pode concorrer à lista de espera de segunda opção para vagas remanescentes, não preenchidas, que começa a ser convocada quando as listas de chamada de primeira opção são esgotadas.

Cotas

A UENP reserva 45% das vagas do Vestibular para alunos cotistas, sendo 20% delas para candidatos que tenham cursado todo o ensino médio em escolas públicas (cotas sociais), 20% para autodeclarados negros e que também tenham cursado todo o ensino médio em escola pública (cotas sociorraciais) e 5% para pessoa com deficiência (cotas PcD).

CRONOGRAMA

Inscrições: até 05 de dezembro

Solicitação de isenção: até 14 de novembro

Taxa: R$130,00 (até 30 de novembro)

R$156,00 (de 01 a 06 de dezembro)

Para cursos de licenciatura: R$50,00 (até 30 de novembro)

R$60,00 (de 01 a 06 de dezembro)

Prova: 21 de janeiro

Site: vestibular.uenp.edu.br