O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) aprovou, nesta quinta-feira (25/11), a volta às aulas presenciais a partir de 2 de fevereiro 2022 para os cursos de graduação e pós-graduação da Instituição. O retorno das atividades acadêmicas foi aprovado por unanimidade, em reunião remota, considerando a redução dos índices de contaminação do Estado do Paraná e o avanço na integralização do ciclo vacinal da comunidade acadêmica.

O Comitê de Elaboração do Plano de Contingência da UENP irá elaborar, para o retorno, um protocolo de biossegurança, observando regulamentações das esferas de saúde governamentais competentes que apresentará no Conselho Universitário. “A Universidade implementará condições para garantir um retorno seguro para nossos alunos e professores às salas de aula. Para isso, o nosso Comitê de trabalho Covid-19 será fundamental ao definir normas e diretrizes para mantermos todas as precauções”, disse a reitora da UENP, professora Fátima Aparecida da Cruz Padoan.

A reitora destacou ainda que o processo de retorno para integralização do ano letivo de 2021, bem como dos calendários subsequentes prevê estudos a serem realizados por parte dos colegiados, considerando necessidades particulares de determinados estudantes. “Temos a preocupação de que o retorno presencial seja conduzido de maneira a garantir a segurança de toda a nossa comunidade acadêmica. Este é um momento muito aguardado por todos nós depois de quase dois anos de incertezas”, finalizou a reitora.