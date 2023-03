Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), juntamente da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), sediou, na segunda-feira (27/02), a palestra “Cultura na Universidade e nas cidades: Leis de Incentivo e Políticas Culturais”. O evento, realizado no auditório do PDE, do Campus de Jacarezinho, contou com a palestra do convidado Sócrates Júnior, especialista em leis de incentivo e sócio-diretor da Goal Projetos, e com a mesa redonda “A cidade, as instituições e as políticas culturais”, com a participação de representantes do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Prefeitura de Jacarezinho, Sesc e UENP.

O evento, iniciativa do projeto “Registros do Amanhã”, teve como finalidade debater a importância da cultura como direito fundamental, além da necessidade de efetivação de políticas culturais para a cidade, os municípios e região. Para o diretor de Cultura da UENP, James Rios, o evento foi uma demonstração da condição da arte e cultura jacarezinhense, sendo uma oportunidade para se pensar políticas culturais de maneira efetiva. “É um privilégio estar em uma cidade na qual se produz cultura todos os dias. É nossa obrigação manter esse patrimônio. Esta noite marcará nosso ponto de partida para pensarmos essa questão de maneira mais sistematizada”, disse.

Durante a abertura do evento, o pró-reitor de Extensão e Cultura da UENP, Rui Gonçalves Marques Elias, destacou os projetos culturais e de extensões realizados pela Universidade durante o ano de 2022, que atingiu a 46 municípios. “É essencial que a UENP, que realiza um trabalho em toda a região, traga essa discussão. Isso possibilita ainda mais a aproximação entre Universidade e municípios”, enfatizou.

“Agradeço todo o apoio que os Centros têm dado às nossas ações de extensão e cultura. Discutir a cultura na universidade e também nas cidades é extremamente especial para nós, que moramos em uma cidade relativamente pequena. Portanto, a UENP, que realiza um trabalho em toda a região, tem um alcance significativo, e essa discussão sobre a cultura nas cidades se faz essencial”, finalizou.

Segundo o diretor do Centro de Ciências Humanas e da Educação (CCHE/CJ), Alfredo Moreira da Silva Júnior, eventos como esse possuem grande relevância para a comunidade universitária. “A Universidade é composta por, além do ensino, um trinômio muito importante: a pesquisa, a cultura e a extensão. Com certeza, este evento marcará a retomada das atividades culturais dos próximos anos”, declarou.

Para a representante da Usina de Jacarezinho do grupo Maringá, Márcia Gusi, as parcerias estabelecidas entre a empresa e demais unidades parceiras, como a UENP, vêm demonstrando resultados positivos e satisfatórios. “Nós entendemos a importância de oferecer oportunidades para que as pessoas se desenvolvam. Através dos projetos e leis de incentivo à cultura, alcançaremos este resultado e uma melhoria na qualidade de vida da população”, ressaltou.

O diretor do Departamento de Turismo de Jacarezinho, Fabiano Oliveira, recordou em sua fala o artista Gilberto Gil que dizia “falar de cultura é falar do eixo central da nossa identidade”. Fabiano destacou ainda que gosta sempre de fazer um paralelo da cultura com turismo, sobretudo em Jacarezinho. “A expressão cultural talvez seja um dos grandes vieses, quando se fala em turismo na cidade”. O diretor acrescentou que a partir de projetos e planejamentos culturais, o Turismo deseja “uma melhor qualidade de vida para os nossos artistas, às pessoas que vivem na nossa cidade”.

Para o convidado Sócrates Júnior, o evento foi impressionante. “Não mensurava o quão pujante é a cena cultural da cidade, o quanto Jacarezinho tem essa energia de atividades culturais e artísticas. Parabenizo todas as entidades presentes, falando a mesma língua e com tanta profundidade. Sou muito grato à oportunidade de estar aqui”, concluiu.

O evento deu início às discussões da Conferência Municipal de Cultura de Jacarezinho, que acontecerá ao decorrer da semana. Também serviu como incentivo à promoção e democratização do acesso à cultura na região e comunidade jacarezinhense.