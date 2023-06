Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As prefeituras conveniadas à Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), por meio do Programa de Desenvolvimento da Cultura, terão acesso ao Inventário Cultural para cadastrar artistas e agentes culturais. A plataforma permite que as atividades artísticas de músicos, escritores, cineastas, atores e artesãos, dentre outros, sejam reconhecidas e divulgadas para toda cena cultural da região.

Com o cadastro realizado no portal inventariocultural.uenp.edu.br ,as produções desses agentes ganham visibilidade, mas esse não é o único objetivo da iniciativa da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da UENP. De acordo com o diretor de Cultura da UENP, James Rios, o Inventário Cultural do Norte do Paraná se constitui como um importante instrumento para a manutenção de políticas públicas culturais, além de ser um veículo de salvaguarda da memória cultural do Norte Pioneiro.

“Neste momento em que estão em processo de implementação da Lei Paulo Gustavo, a UENP oferece aos municípios essa importante ferramenta para cadastrar seus artistas e agentes culturais O Inventário Cultural poderá, certamente, contribuir com os municípios no que concerne à reunião de informações de seus artistas e, noutra perspectiva, os agentes culturais poderão contar com uma interface para divulgação de seus trabalhos”, afirma.

Ao todo, 14 municípios são conveniados à universidade atualmente. Os agentes dessas cidades já podem cadastrar seus perfis. Outros municípios do Norte do Paraná interessados na iniciativa podem procurar a Proec para estabelecer o termo de convênio com a instituição.

O diretor de Cultura do município de Siqueira Campos, Flávio Mello, começou a divulgação da ferramenta no município neste mês. Segundo ele, a plataforma criada pela UENP será utilizada pelo departamento como uma exigência para a Lei Paulo Gustavo e demais leis de fomento. “Por isso, pedimos para que os artistas façam o cadastro completo no Inventário Cultural o mais rápido possível”, frisa.

Desde que foi lançado em outubro do ano passado, o Inventário Cultural recebeu quase 10 mil acessos. A plataforma já soma 81 perfis cadastrados, sendo 48 artistas e 33 equipamentos culturais (patrimônios, pontos turísticos e festas).

Nomes de artistas e produtores consagrados e também iniciantes dos municípios de Andirá, Cambará, Cornélio Procópio, Guapirama, Jacarezinho, Joaquim Távora, Leópolis, Nova Fátima, Ribeirão Claro, Santa Amélia, Santa Mariana, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos e Uraí já estão disponíveis no portal para quem quiser conhecer as produções de cada um deles.

A plataforma também aceita o cadastro de cenógrafos, artistas plásticos, escritores, cozinheiros, produtores e gestores culturais. Além disso, também acolhe o registro de equipamentos culturais vinculados aos municípios da região, bem como, pela mesma via, de seus respectivos patrimônios materiais e imateriais.

O Morro do Bim, por exemplo, um dos locais mais visitados de Santo Antônio da Platina, está cadastrado no site, assim como a Praça Frei Cristóvão do Capinzal do município. A história do Santuário da Mãe Rainha e Vencedora de Schoenstatt, localizado em Jacarezinho, também pode ser encontrada no site.

A assessora técnica de Cultura, Beatriz Rodrigues Cunha, explica que essa é mais uma ação do Programa de Desenvolvimento da Cultura da Região do Norte do Paraná realizada pela Proec. “Essa plataforma permite que gestores culturais da região registrem o mapeamento cultural de seus municípios em uma base de dados segura e numa interface que garante ao artista visibilidade de seu trabalho”, observa.

ARTISTAS–Vocalista da Banda Primeira Dose, Marcos do Valle fez o cadastro na plataforma com o objetivo de alcançar um público maior. “Esse espaço é uma oportunidade para divulgar a nossa música. Assim, as pessoas que talvez nunca tivessem ouvido falar da nossa banda nos conheça”, afirma.

A banda de rock é composta pelo Marcos, pelo guitarrista Christopher Sfeir e pela baterista Pietra Gomes. Em suas composições, o trio conta histórias, fala sobre o cotidiano e a vida em seus aspectos bons e ruins. “O Inventário Cultural é uma ferramenta importante que nos ajuda a nos conectar com outras pessoas que compartilham a mesma paixão pela música”, completa.

A artista plástica Marina Moura, de Jacarezinho, garantiu seu espaço na plataforma para expor seus trabalhos. Atualmente, ela integra o coletivo de artistas responsáveis pelo espaço Artesanato Jacarezinho. “A divulgação da cultura é essencial para o desenvolvimento de nossa região, pois ela ajuda a preservar e promover a identidade e as tradições locais”, acentua.

Renan Bonito, ator e produtor cultural, atualizou seu perfil na plataforma recentemente, já que ele tem novos projetos em andamento neste ano. “Essa é uma oportunidade de nós, gestores culturais, produtores e consumidores de arte e cultura encontrarem em um só lugar profissionais da área de Cultura em Jacarezinho e Norte Pioneiro”, enfatiza.

O mestre de capoeira José Pereira da Paz, conhecido como Mestre Capu, atua, em Jacarezinho, como instrutor da fanfarra do Colégio Estadual José Pavan e ritmista da Escola de Samba Acadêmicos Capiau, além de outros projetos pessoais e parcerias. Ícone da música local, ele também está cadastrado na plataforma e destaca a importância do Inventário Cultural. “Fiquei ainda mais conhecido depois de me cadastrar”, comenta.

SITE–O site é gerenciado pela Proec em parceria com os municípios conveniados ao Programa de Desenvolvimento da Cultura. A plataforma é bastante intuitiva. Basta o candidato preencher seus dados pessoais e criar uma senha. Na sequência, o agente cultural poderá inserir fotos, vídeos e links do seu portfólio profissional. Ao concluir essa etapa, suas atividades serão publicadas na plataforma pela equipe da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da UENP.