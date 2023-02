Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Coordenadoria de Relações Internacionais (CRI) da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) abriu seleção de bolsista profissional graduado para atuar na CRI em Jacarezinho. As inscrições vão até as 18h do dia 13 de fevereiro, exclusivamente, pelo e-mail .

Os interessados devem enviar os documentos constantes no edital e o formulário de inscrição. O processo de seleção será realizado pela CRI em três etapas: homologação da inscrição; análise documental e entrevista.

Podem se inscrever profissionais formados em cursos de graduação de qualquer área do conhecimento que possuam domínio em línguas estrangeiras, preferencialmente, inglês e espanhol. Será concedida uma bolsa no valor de R$2.500,00 e a carga horária da vaga é de 40 horas semanais.

Confira o edital completo AQUI.