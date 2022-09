Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Universidade Estadual do Norte no Paraná (UENP), através da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), divulga a abertura das inscrições para Residência Técnica em Gestão Pública (4º Edição). O programa, que conta com bolsa de R$1900 por mês, contempla formação teórico-prática ao longo de 24 meses e oferta de curso de especialização na área de gestão pública e atividades profissionais em órgãos da administração estadual. O período de inscrições segue até o dia 29 de setembro.

Podem participar do Restec graduados, nos últimos 36 meses, em uma das áreas contempladas no Edital. Ao todo, estão sendo ofertadas 314 vagas para diferentes órgãos e autarquias. Dessas, 8 são para a UENP, sendo 3 para área de Administração; 2 para Jornalismo e/ou áreas afins; 1 para Psicologia; 2 para Tecnologia da Informação (TI) e/ou áreas afins.

As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pela internet através do site https://cps.uepg.br/inicio/index.php/externos/outros-concursos?id=252 . A taxa é de R$150. Ao fazer a inscrição, o interessado deve preencher as opções pela área de formação a que pretende concorrer e pelo município/órgão onde deseja realizar as atividades práticas.

O processo de seleção contempla uma prova objetiva programada para o dia 9 de outubro. Os aprovados para o Restec cursam, gratuitamente, a especialização em Gestão Pública e recebem uma bolsa mensal no valor de R$1900. A carga horária semanal destinada à realização das atividades práticas é de 30 horas.