A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) divulgou, nesta terça-feira, 20 de fevereiro, o resultado final do Vestibular 2024. Os candidatos aprovados devem realizar matrícula online até o dia 3 de março. As aulas na UENP para os estudantes ingressantes terão início no dia 8 de abril.

Confira AQUI o resultado do Vestibular UENP 2024.

O Processo Seletivo Vestibular 2024, realizado no dia 21 de janeiro, reuniu 2.517 candidatos que concorreram às vagas ofertadas nos cursos de graduação da Universidade. O exame aconteceu nas cidades de Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho e os candidatos tiveram até cinco horas para elaborar a redação com o tema “Condição análoga à de escravo: por que essa realidade persiste no Brasil?” e responder 60 questões de diferentes disciplinas.

Matrícula

Os candidatos classificados devem realizar todas as etapas obrigatórias para a matrícula, obedecendo o cronograma disposto no edital. O candidato classificado nesta primeira chamada que não realizar a matrícula até a data limite perde o direito à vaga. As informações referentes à matrícula estão disponíveis AQUI.

Após a primeira chamada e caso não seja completado o número de alunos dos cursos, serão realizadas outras chamadas para o preenchimento das vagas pelos candidatos classificados na sequência.