A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) participou, entre os dias 3 e 5 de abril, do 35º Encontro Internacional da Rede Zicosur Universitário, que englobou o 1º Seminário Zicosur de Ciências Forenses, a 10ª Assembleia de Assessores Internacionais e a 35ª Plenária de Reitores. O evento foi realizado na Universidade Nacional de Salta (UNSa), na Argentina, e contou com a participação de universidades da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Peru.

O reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, comentou sobre a participação no evento. “É ótimo poder participar do encontro, pois, através dele, é possível que a nossa Universidade amplie seus horizontes e viabilize novas parcerias com as instituições que fazem parte deste grupo. Com o evento, foi possível avaliar, inclusive, novas possibilidades que virão a enriquecer a formação dos nossos graduandos, pós-graduandos e também do nosso corpo docente. Durante o encontro da rede, houve uma aproximação entre o Zicosur Governo e o Zicosur Universitário, e tratamos também sobre a Cátedra, um projeto da Fundação Araucária sobre a realização de algumas atividades nos países da América do Sul”, disse.

Na ocasião, a UENP firmou novos termos de cooperação técnica com mais quatro universidades da Rede Zicosur: Universidade Nacional de Itapúa e Universidade Nacional de Pilar, no Paraguai; Universidade Nacional de Chilecito, na Argentina; e Universidade Autônoma Juan Misael Saracho, na Bolívia. “A participação da UENP neste encontro internacional é um momento imperioso para a consolidação das parcerias já existentes. Só pela Rede, a UENP tem acordo com mais de 20 instituições. São nesses momentos que discutimos e projetamos as ações de internacionalização interinstitucionais”, destacou o coordenador de Relações Internacionais, Fábio Henrique Rosa Senefonte.

A Zicosur é a Zona de Integração do Centro-Oeste da América do Sul e tem como principal objetivo fortalecer o processo de integração por meio da promoção do conhecimento, do intercâmbio universitário e da cooperação acadêmicas das regiões que a compõem. Também participaram do 35º Encontro Internacional da Rede Zicosur o vice-reitor da UENP, Ricardo Aparecido Campos, e o assessor jurídico, Fernando de Brito Alves.