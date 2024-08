O Programa de Extensão Multidisciplinar: Universidade Aberta da Terceira Idade (Unati) da Universidade Estadual do Norte do Paraná, deu início as atividades nesta terça-feira, 28 de agosto. Voltado para pessoas acima de 55 anos, a Unati desenvolverá atividades nos três campi da UENP, em Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho.

O objetivo do Programa é produzir e socializar o conhecimento norteando-se pelo princípio da inter, da multi e da transdisciplinaridade e firma-se no princípio do direito ao acesso à informação e participação cidadã que não se finda na terceira idade, mas tem nessa a representatividade do desenvolvimento humano num processo contínuo de aprendizagem.

A Unati será coordenada pela professora do curso de Pedagogia, Ivone Pingoello, que também será a responsável pelas ações realizadas no Campus Cornélio Procópio. “O programa resgata colaborações históricas que a UENP vem oferecendo a esse grupo seleto de pessoas que anseiam por oportunidades de ampliação do conhecimento, inclusão social, digital e participação ativa nos diversos setores culturais, esportivos, recreativos e políticos da sociedade”, destacou Ivone.

Com duração de 24 meses, a Unati estrutura-se em dois módulos: o Módulo Básico, que contempla as áreas Saúde e Envelhecimento, Novas Tecnologias, Práticas Esportivas e Atividades Físicas, Educação Financeira, Letramentos e cidadania, Atividades Culturais e socialização; e o Módulo Aperfeiçoamento, para atender os que desejam continuar no Programa, permitindo que participem das atividades com o novo grupo que se forma no segundo ano de atuação.

“Esperamos contribuir na promoção da qualidade de vida dos idosos, incluindo a manutenção ou aumento do desenvolvimento cognitivo, funcional e social dessa população”, frisou a coordenadora. Os módulos serão trabalhados em formatos de disciplinas ofertadas nos três campi, além de oficinas, palestras, participação em eventos culturais e esportivos. Para participar, os interessados podem entrar em contato através do e-mail para realizar a inscrição.

No Campus Luiz Meneghel, em Bandeirantes, a coordenação ficará com a professora do curso de Enfermagem, Edna Aparecida Lopes Bezerra Katakura, e no Campus Jacarezinho, com a professora do curso de Educação Física, Flávia Évelin Bandeira Lima Valério. O programa também contará com a participação de professores voluntários, alunos da graduação, bolsistas graduados e parceiros de instâncias públicas e privadas.

Os cursos da UENP envolvidos com a Unati são: Computação e Medicina Veterinária, do Campus Luiz Meneghel; Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Letras, Matemática e Pedagogia, do Campus Cornélio Procópio; e Ciências Biológicas, Direito, Educação Física, Filosofia, Fisioterapia, História, Letras, Matemática, Odontologia e Pedagogia, do Campus Jacarezinho.