A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) investiu cerca de R$ 2,44 milhões em obras de acessibilidade em seus três campi e sedes administrativas. Os trabalhos foram finalizados na Reitoria, Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação, direção dos três Campi e no Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) do Campus Jacarezinho. Nos outros locais, as melhorias seguem em fase final de construção, com conclusão prevista para o primeiro semestre de 2026.

As intervenções foram executadas pela Pró-Reitoria de Planejamento e Avaliação Institucional (PROPAV) e contam com recursos do Fundo Paraná, uma dotação constitucional administrada pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti). O objetivo é permitir que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida utilizem, com segurança e autonomia, todos os espaços dos três campi da instituição e em unidades administrativas. Com os recursos, foram realizadas reformas em banheiros para o público PcD, construção de faixa elevada, passarelas, rampas e instalação de piso tátil.

Segundo o reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, as obras reafirmam o compromisso com uma universidade verdadeiramente inclusiva. “Mais do que cumprir normas legais, estamos criando condições reais para que todos os estudantes, servidores e visitantes tenham autonomia e segurança em nossos espaços. Queremos garantir que a experiência acadêmica seja acessível, acolhedora e igualitária. As intervenções que estamos realizando fortalecem o papel social da universidade e expressam, com clareza, a nossa visão de futuro — uma UENP mais humana, moderna e preparada para atender toda a comunidade”, explicou.

Nas obras da Reitoria foram empregados R$ 184 mil, investidos na instalação de duas plataformas, piso tátil de concreto nas áreas externas e piso tátil em PVC nas áreas internas. Com a conclusão dos trabalhos, o prédio se tornou totalmente acessível.

No Campus Jacarezinho, os investimentos incluem R$ 539 mil na instalação de pisos táteis de concreto em áreas externas e de PVC em áreas internas, reformas de banheiros, readequações de acesso aos blocos, construção de plataforma e adequação de auditório do Centro de Ciências Humanas e da Educação (CCHE) e Centro de Letras, Comunicação e Artes (CLCA). Já no Centro de Ciências da Saúde (CCS), estão sendo construídas rampas, calçadas externas, além de instalações de pisos. O valor total aplicado é de R$ 169 mil.

Os investimentos do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) incluem R$183.305,00 na adequação dos banheiros da direção e instalação de pisos. Também estão sendo executadas obras no Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação com um investimento de R$ 77 mil utilizados na construção de calçada, de faixas elevadas e instalação de pisos nas áreas internas e externas.

No Campus Cornélio Procópio foram investidos R$ 529 mil para adequações no prédio da direção, além de calçadas, passarelas, rampas, pisos e banheiros para os funcionários. Já os investimentos do Campus Luiz Meneghel, em Bandeirantes, totalizaram R$ 767.348,11. As obras incluem construção de rampas, adequações em calçadas, banheiros e no canteiro central para ligação entre blocos e sanitários.

A pró-reitora de Planejamento e Avaliação Institucional, Simone Castanho de Melo, destaca o compromisso ético com a dignidade humana. “A UENP vem promovendo diversas obras de acessibilidade, reafirmando seu compromisso com a construção de um ambiente acadêmico mais justo, acolhedor e acessível a todos. Essas ações buscam garantir autonomia, segurança e condições igualitárias de participação em todos os espaços da instituição”, concluiu.