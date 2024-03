A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) participou, na sexta-feira, 15 de março, do projeto “Prefeitura nos Bairros”, promovido pela Prefeitura Municipal de Jacarezinho. O evento aconteceu no bairro Aeroporto com o objetivo de facilitar o acesso da população a diversos serviços nas áreas de saúde, educação, meio ambiente, segurança e tecnologia.

A iniciativa contou com momentos de recreação e lazer para os moradores do bairro. No evento, a UENP apresentou os projetos de extensão “Manutenção e promoção de saúde bucal em idosos do Asilo Lar São Vicente de Paula”; “Odontologia e Autoestima: influência da Clínica de Odontologia da UENP na percepção da autoestima da população envolvida”; e “Elas.UENP – Fisioterapia pélvica”, do Centro de Ciências da Saúde do Campus de Jacarezinho.

Na ocasião, o Coral Popular da UENP também realizou uma apresentação musical. De acordo com o pró-reitor de Extensão e Cultura, Rui Gonçalves Marques Elias, essa foi a primeira vez que a Universidade participou da ação. “O evento tem muito a ver com nossos projetos que atendem diretamente a população. No evento a gente pôde levar um pouco dos projetos que a gente realiza na cidade e conhecer outras iniciativas”, destaca Rui.

O público presente no evento também teve a oportunidade de conhecer as oficinas de ballet, karatê e capoeira que acontecem no Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação em parceria com a Prefeitura. “Prefeitura de Jacarezinho é uma grande parceira da Universidade em várias ações de ensino, pesquisa e extensão”, aponta o pró-reitor.

Segundo a coordenadora do projeto Odontologia e Autoestima, Sônia Regina Leite Merege, houve uma participação ativa da comunidade. “O público participou ativamente das dinâmicas propostas pelo curso, manipulando escovas de dente gigantes, fantoches e a réplica de uma boca humana. Mas, além disso, distribuímos folhetos explicativos de como manter limpa a cavidade bucal e kits com pastas e escovas de dentes”, lembrou.

Para a estudante do curso de Fisioterapia, Yasmin Dias Nobre, que participa do projeto de extensão “Elas UENP”, o evento foi uma oportunidade de explicar para o público feminino assuntos relacionados à saúde da mulher como conhecimento do corpo, bem-estar e qualidade de vida. “Conseguimos explicar a importância da fisioterapia pélvica para várias moradoras do bairro entre outros temas abordados no stande da UENP”, contou.

A coordenadora do projeto “Elas.UENP”, Laís Campos de Oliveira, destaca que o evento contribui para alfabetizar a comunidade local, levando informações de cunho educacional para diversas mulheres. “Abordamos informações sobre saúde sexual, evacuatória, cuidados necessários com os músculos pélvicos, entre outras”, observou.