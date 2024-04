A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) promoverá, neste sábado (27), a segunda edição do projeto “Parque em Movimento”. A ação será realizada no Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação, em Jacarezinho, a partir das 13h, com diversas atividades recreativas para todos os públicos.

Entre as atividades recreativas para os participantes estão cama elástica, pular corda, futebol, vôlei, pintura facial, escorrega lona, pintura de desenhos e xadrez gigante.

Iniciativa da Pró-reitoria de Extensão e Cultura da universidade, o “Parque em Movimento” acontece a cada dois meses. “A primeira edição foi um sucesso e, devido a muitos pedidos, a segunda edição será mais um dia de recreação com atividades para a família”, destacou coordenador da ação, Ricardo de Oliveira. “Nós contamos com a presença de toda a família para aproveitar o dia de diversão. Não esqueçam de trazer sua garrafa para beber água, passar repelente e protetor solar, utilizar boné e roupas confortáveis, além de trazer uma toalha para secar as crianças”.

O Parque Universitário de Ciências, Cultura e Inovação da UENP tem uma área com mais de 120.000 metros quadrados e reúne também o Museu de Arte e Cultura Popular da UENP, que se dedica a salvaguardar a memória cultural do povo norte paranaense; o Centro de Documentação Histórica; o Galpão Cultural Romano Nunes – Cabelo; as pistas de Corrida Cross Country e de MTB XCO – UENP; e o Bosque UENP Sustentável, iniciativa para auxiliar na implementação das políticas ambientais na universidade.

Serviço:

Parque em Movimento: Um dia de diversão

Data: 27 de abril (Sábado)

Horário: das 13h às 17h

Local: Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da UENP – Av. Marciano de Barros, 700 – Bairro Estação, Jacarezinho/PR – próximo ao Jardim São Luís