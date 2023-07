Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual do Norte do Paraná promoveu, nesta quarta-feira, 5 de julho, o 1º Fórum de Políticas de Pesquisa e Pós-graduação da UENP. O evento foi realizado no PDE do Campus de Jacarezinho.

A proposta do fórum visou debater temas referentes ao Plano Nacional de Pós-Graduação Stricto Sensu para o quadriênio 2024-2028, internacionalização dos programas, autoavaliação e procedimentos dos comitê de ética em pesquisa com seres humanos.

Para o reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, o evento oportuniza a troca de conhecimentos, de experiências e de resultados. “Este fórum se propõe a ser um espaço de reflexão, diálogo e articulação. Queremos discutir soluções inovadoras e viáveis para os problemas enfrentados, buscando fortalecer a pesquisa e a pós-graduação. Juntos, podemos superar os desafios e construir um futuro promissor para a ciência em nossa Universidade”, destacou.

O pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Jorge Sobral da Silva Maia, partilhou da alegria em realizar o evento. “A expectativa é que possamos integrar as discussões, demonstrar como os programas se desenvolvem, apresentar aquilo que fazem com excelência aos colegas. Dessa forma, poderemos assimilar as diferentes estratégias e implementar, nos respectivos programas, aquilo que for possível”, disse.

Também participaram do fórum a diretora de pesquisa da UENP, Barbara Nivalda Palharini Alvim Souza; o diretor de pós-graduação, Marcos Augusto Alves da Silva; a diretora e vice-diretor do Campus de Cornélio Procópio, Vanderléia da Silva Oliveira e Rudolph dos Santos Gomes Pereira; o diretor e vice-diretora do Campus de Jacarezinho, Luiz Fernando Kazmierczak e Ana Paula Belomo Castanho Brochado; coordenadores dos cursos de pós-graduação e professores da UENP.