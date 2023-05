Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A quinta e última parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para veículos com placas finalizadas em 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8 vence este mês no Paraná. Os proprietários de veículos registrados no estado devem ficar atentos às datas de vencimento da última parcela do IPVA.

Segundo o Detran-PR, os prazos variam de acordo com o número final das placas. Confira os vencimentos:

1 e 2 em 18/05

3 e 4 em 10/05

5 e 6 em 22/05

7 e 8 em 23/05

Para efetuar o pagamento do IPVA, acesse as guias de pagamento por meio do site oficial da Secretaria Estadual de Fazenda. Para isso, é necessário ter o número do Renavam em mãos, o qual pode ser encontrado no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV).

O Detran alerta para golpes com sistes falsos do IPVA.