O verão se despede do hemisfério sul nesta terça-feira (19) com o início oficial do outono à 0h06 desta quarta (20).

O último dia da estação mais quente será marcada justamente pelo calor em todo o Paraná, acompanhado de chuva em todas as regiões

Segundo o Simepar, a nebulosidade é maior pela manhã, mas o sol deve predominar ao longo do dia na maior parte do estado.

As máximas podem superar ou se aproximar dos 30°C nesta terça (19). A chuva deve ocorrer principalmente a partir da tarde no Paraná.

A temperatura mais alta está prevista para o noroeste do Paraná. Guaíra e Umuarama podem atingir 34°C; Paranavaí, Maringá, Londrina e Jacarezinho, 33°C.

Em Curitiba, a máxima deve ser de 28°C. Em Foz do Iguaçu 32°C e União da Vitória, 26°C.