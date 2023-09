Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A primavera começou com bastante variação de temperatura no Paraná. Um dia após o estado registrar calorão de 36,5°C (Santo Antônio da Platina), a cidade de General Carneiro bateu 2,6°C na manhã desta quinta-feira (28).

A frente fria que chegou no Paraná nesta semana promete deixar as temperaturas mais amenas durante o final de semana. Segundo o Simepar, essa variação, com massas de ar aquecidas e mais frias, é comum nesta estação.

Confira as cidades mais geladas do Paraná na manhã desta quinta (28), segundo medição do Simepar: