O Governo do Paraná e o Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) assinaram, no dia 20 de fevereiro, um termo de cooperação técnica para implementar projetos de extensão universitária para apoio às atividades de fiscalização das gestões públicas municipais paranaenses. Também foi anunciado o aporte de R$ 343,7 mil do Fundo Paraná de fomento científico e tecnológico para a primeira ação extensionista, com previsão de início em abril deste ano e duração de cinco meses.

O primeiro de 14 projetos já em elaboração será realizado em conjunto com as quatro universidades que possuem cursos de Engenharia. A fiscalização de obras públicas do Tribunal vai contar com o reforço de 60 alunos desse curso das quatro instituições e com a supervisão do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR).

A cooperação técnica envolve a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) e as sete universidades estaduais do Paraná, que contam com campus em todas as regiões do território. O objetivo é proporcionar conhecimento sobre obras públicas e ética profissional para os universitários, fomentando a transparência pública e a formação de redes de controle e parcerias, além de proporcionar informações sobre obras em municípios do Paraná cadastradas como paralisadas no sistema do órgão técnico de fiscalização.

A solenidade de assinatura da parceria contou com a presença do diretor de Ensino Superior da SETI, Osmar de Souza, e do chefe de gabinete do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR), Daniel Roberto Galafassi. As instituições de ensino superior foram representadas pelos reitores Leandro Vanalli (UEM) e Miguel Sanches Neto (UEPG) e os vice-reitores Airton Petris (UEL) e Gilmar Ribeiro de Mello (Unioeste). Também estavam presentes os reitores Fábio Antonio Néia Martini e Salete Machado Sirino das universidades estaduais do Norte do Paraná (UENP) e do Paraná (Unespar), e o assessor da Reitoria da Unicentro, Vitor Hugo Zanette. Entre os gestores do TCE-PR, participaram os coordenadores Djalma Riesemberg (Fiscalização), Ricardo Alpendre (Atendimento ao Jurisdicionado e Controle Social) e Paulo Daschevi (Obras Públicas).