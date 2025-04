🚨 **URGENTE: Polícia prende autor de duplo homicídio em Jacarezinho** 🚨

Na manhã deste domingo (06/04), um ataque no centro de Jacarezinho deixou dois mortos e dois feridos. Anderson Cruz, de 36 anos, morreu no local, em frente à Sincol, enquanto Nicolas Rodrigues, de 25 anos, faleceu no hospital. Os sobreviventes, Luiz (21) e Reginaldo (26), já prestaram depoimento à polícia.

Em menos de 24 horas, a polícia capturou o autor do crime, um jovem de 20 anos, em Ourinhos/SP. A operação foi coordenada entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, com apoio das autoridades paulistas, sob o comando do delegado Pedro Cáprio, do Grupo de Diligências Especiais (GDE).

O delegado Cáprio destacou a eficiência do trabalho integrado entre as forças de segurança: “Conseguimos identificar, localizar e prender o autor em tempo recorde graças ao trabalho meticuloso de nossas equipes.”

No local do crime, foi encontrado um Ford Ka preto abandonado, que passou por perícia completa. O suspeito confessou o crime, e a polícia agora investiga a motivação e possíveis cúmplices.

Mais um caso solucionado graças ao trabalho eficiente das forças de segurança!