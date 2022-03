Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Universidade Estadual do Norte do Paraná informa que o uso de máscara facial de tecido ou descartável, cobrindo nariz e boca, continua obrigatório durante a permanência nas dependências da Instituição. A UENP mantém ainda as recomendações e medidas essenciais de proteção, prevenção, controle e enfrentamento da Covid-19. Na próxima semana, o Comitê de Elaboração do Plano de Contingência da Covid-19 da UENP (NEECOVID/UENP) se reunirá para deliberar sobre o protocolo de biossegurança vigente na Instituição.

Na reunião, o Comitê irá deliberar sobre a publicação do Decreto Estadual nº10596/2022, que revogou a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados por pessoas sem sintomas de Covid-19 no Paraná.

Vestibular

Para a realização do processo seletivo Vestibular 2022, que ocorrerá no próximo domingo, dia 3, os protocolos de biossegurança também estão mantidos. O protocolo tem 19 itens de biossegurança que respeitam as normas de prevenção da disseminação do coronavírus. O candidato que não atender às determinações estabelecidas no protocolo será desclassificado.