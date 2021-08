Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Por volta das: 15h00min na data de ontem (23/08) a equipe de Operações com Cães estava em patrulhamento pela rua rua Iguaçu no bairro Vila Maria na cidade de Jacarezinho, nas proximidades do campo de futebol, local já conhecido como ponto de tráfico, avistou três pessoas sentadas à beira da calçada em atitude suspeita.

Na chegada ao local os policiais militares optaram em realizar a abordagem dos indivíduos, identificado-os posteriormente, pois portavam a carteira de registro Nacional Migratório expedido pela Polícia Federal, cidadãos colombianos.

Em revista pessoal com os mesmos nada de ilícito fora encontrado. No chão havia uma mochila que um deles admitiu ser de sua propriedade, que vistoriada pela equipe fora encontrado uma porção de semente de maconha (2g.).

Ainda em buscas pelo local utilizando-se os cães Drack e Thor, especializados em faro de entorpecentes foi localizada embaixo de um monte de pedra 2 porções de maconha (18,4g.)

No local também havia uma motocicleta Honda Start 160 estacionada, onde em consulta ao SESP Intranet não possuía débitos em atraso referente a documentação, porém foi constatado pela equipe policial que o condutor não possuía habilitação.

Devido ao fato da motocicleta estar com a lanterna traseira queimada, a mesma foi recolhida ao Pátio do Segundo Batalhão e foi dado voz de prisão ao indivíduo pelo crime de drogas para consumo pessoal.

Em ato contínuo a equipe deslocou até sede da 1ª Cia para lavratura da documentação pertinente e confecção dos autos de infração de trânsito. Em seguida o indivíduo (22 anos) fora encaminhado para Delegacia de Polícia Civil.