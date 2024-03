Os usuários que utilizam com frequência a praça de pedágio de Jacarezinho no Norte Pioneiro paranaense, pagarão valor médio na tarifa de R$3,01.

Isso será possível porque a concessionária que administra as rodovias no Norte Pioneiro disponibilizará o programa Desconto de Usuário Frequentes – DUF, uma modalidade de descontos o qual, a tarifa original de R$12,00 vai recebendo desconto a cada passagem do motorista chegando a R$0,24 centavos ao atingir o teto da trigésima passagem.

“Esse programa é uma das novidades dos novos contratos de concessão em que a EPR Litoral Pioneiro foi vencedora do lote 02.

Diferente de contratos anteriores, os usuários que utilizam a estrada recebem descontos vantajosos a cada passagem na praça dentro do mesmo mês e ainda seguem recebendo todo o auxílio necessário em eventuais emergências, contarão com estradas mais seguras e com amplo pacote de obras a serem executadas”, explica o diretor executivo da EPR Litoral Pioneiro, Roberto Longman.

Como funciona o DUF

O primeiro ponto a se considerar é que para ter acesso aos descontos os usuários precisam instalar o sistema de cobrança eletrônica AVI/TAG em seu veículo. É a partir deste dispositivo que todos os registros de passagem serão computados e consequentemente os descontos serão automaticamente aplicados para o pagamento da fatura enviada pela operadora do TAG instalado no veículo.

O Desconto de Usuário Frequente será ofertado aos veículos de passeios. O DUF começa a contar a partir da segunda passagem pela praça de pedágio, no mesmo sentido da rodovia e dentro do mesmo mês de calendário.

A redução progressiva do DUF ocorre até a trigésima passagem no mês, conforme percentual fixo de redução em relação à tarifa cobrada na passagem anterior, até atingir a tarifa mínima determinada para aquela Praça de Pedágio, dentro do mesmo mês de calendário.

Ao atingir a trigésima passagem no mês, a tarifa mínima será cobrada em todas as passagens adicionais até o final do respectivo mês calendário.

5% para todos com Tag

Outra modalidade disponível será o Desconto Básico de Tarifa (DBT) que concede 5% para todos os usuários que possuem o sistema de cobrança eletrônica AVI/TAG. Esse desconto é válido também para os usuários de caminhões.

Investimentos de mais de R$8 bilhões

A EPR Litoral Pioneiro vai investir mais de R$8 bilhões em obras em todo seu trecho. Dos 605 quilômetros administrados, 350 serão duplicados e 138 quilômetros receberão faixa adicional até o sétimo ano de contrato.

O município de Jacarezinho e região é quem receberá mais obras e melhorias nos primeiros anos de concessão, com projetos a serem concluídos até o terceiro ano. Serão realizados nesta região importantes obras como:

Duplicação:

de 51 quilômetros da BR-153, entre o km 1 e o km 52, entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina.

de 18 quilômetros na BR-369 entre o km 04 e o km 22, entre Jacarezinho e Cambará.

Implantação de vias marginais na BR-153, nos trechos urbanos de Jacarezinho e Santo Antônio da Platina.

Construção de 23 dispositivos de interconexão na BR-153 e BR-369, que irão melhorar a conexão entre a rodovia, demais estradas e as cidades.

Instalação de 10 passarelas na BR-153 e BR-369, sendo 8 entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina.

Sobre a EPR Litoral Pioneiro

A EPR Litoral Pioneiro, empresa do grupo EPR, é a concessionária responsável por administrar os 605 quilômetros de rodovias das regiões do Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro no Paraná. Estão sob sua administração as rodovias federais BR-153, BR-277 e BR-369 e as estaduais PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855 que percorrem 27 cidades do estado, incluindo a capital Curitiba. Emergência pelo telefone 0800 277 0153.