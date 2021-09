Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Colisão carro x animal na BR 369 em Bandeirantes

No início da madrugada de sexta-feira (3), por volta das 00h30hrs, uma colisão aconteceu no km 51 próximo ao São Pio em Bandeirantes. No local o condutor de uma Fiat Fiorino de cor cinza com placas de Sorocaba SP, fazia sentido Andirá a Bandeirantes, quando próximo ao São Pio, um boi atravessou na frente do carro, o motorista não conseguiu desviar, sendo assim ocasionou o acidente.

O boi morreu na hora com a batida, o motorista do carro felizmente nada sofreu, apenas danos materiais em seu carro. Equipes de resida Econorte e guincho foram ao local. Os mesmos removeram o veículo e o boi ficou no local para ser retirado na manhã de sexta-feira (3), onde o mesmo será enterrado pela Econorte.Equipe da PRF foi acionada.