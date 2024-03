As novas concessionárias de pedágio no Paraná, que irão administrar as praças dos Lotes 1 e 2, divulgaram nesta terça-feira (12) os valores que serão cobrados a partir do dia 23 de março. Havia grande expectativa por parte dos paranaenses, após promessas das empresas que os preços poderiam ser mais baixos.

Todos os valores divulgados nesta terça são menores que os cobrados em novembro de 2021, quando chegou ao fim a antiga gestão das rodovias. Em algumas praças, a redução chega a 50%, entretanto, em outras, como na BR-277, em São José dos Pinhais, o desconto foi de apenas R$ 0,70. Em Carambeí a redução foi ainda menor, apenas R$ 0,10. Ambas as praças cidades fazem parte do Lote 2, da EPR Litoral Pioneiro.

Confira a comparação dos valores nas praças de pedágio do Paraná: