O Governo do Paraná divulgou, no fim da manhã desta terça-feira (29), imagens aéreas que mostram a destruição na BR-376, onde houve o deslizamento de terra. Nas imagens é possível ver os veículos que foram arrastados pela lama. Ainda não há confirmação de quantas vítimas são.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior determinou a criação de um gabinete de crise para concentrar a tomada de decisões e atendimento às vítimas dos deslizamentos de terra na BR-376 e nas demais rodovias do Paraná, causados pelas chuvas intensas que atingem o Paraná ao longo do mês.

Um relato de um dos trechos de um dos vídeos diz que o cenário no local é de destruição, parecido com cena de guerra. O motorista não foi identificado.

Veja o vídeo feito por drone no local do deslizamento na BR-376:

Como houve o deslizamento da encosta, veículos foram “jogados” da rodovia para o barranco e, conforme os bombeiros, pelo menos cinco caminhões e 10 veículos foram arrastados pela lama. Apesar disso, todos acreditam que há a possibilidade de que outros veículos estejam soterrados.

Em Guaratuba, no quilômetro 669, devido a queda de barreira, foi localizada uma vítima morta no local.

Segundo a PRF, os dados são preliminares, pois as equipes de resgate ainda estão trabalhando nas buscas, por isso ainda não há informações oficiais sobre o número de vítimas feridas e mortas.

Foto: Governo do Paraná.

Contato para buscas

A Polícia Científica do Paraná disponibilizou um telefone para atendimento de familiares das vítimas do deslizamento da BR-376. As famílias poderão entrar em contato pelo (41) 3361-7242, fornecendo informações que possam auxiliar a polícia a identificar as vítimas.