O Paraná está em alerta vermelho para vendavais de até 90 km/h, com descargas elétricas e chuva intensa para esta terça-feira (13).

De acordo com o ClimaTempo, as regiões mais afetadas pelos vendavais são a Região Metropolitana de Curitiba e o litoral paranaense.

Além disso, o clima se mantém abafado e também há risco de queda de granizo em alguns pontos do estado.

Para as outras regiões do Paraná, o dia continua quente, com predominância de sol e possibilidades de pancadas de chuva moderadas a forte. Podem ocorrer rajadas de ventos entre 40 a 50 km por hora, durante todo o dia, em todas as áreas do estado do Paraná.