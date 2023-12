O mês de dezembro deve registrar chuvas acima da média para o mês no Paraná, segundo a previsão divulgada pelo Simepar nesta sexta-feira (1º). Veja quais regiões serão mais atingidas.

Conforme o meteorologista Lizandro Jacóbsen, os municípios localizados nas regiões de divisa com Santa Catarina serão os mais atingidos pelas chuvas.

“São esperadas chuvas acima da média climatológica para o mês, especialmente nas áreas da metade sul paranaense. Na metade norte, a chuva deve ser abaixo do normal, principalmente nas cidades próximas a São Paulo”.

Jacóbsen fala também sobre as altas temperaturas para o verão, com chuvas isoladas ao longo do dia