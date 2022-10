Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Partido Social Democrático (PSD) conquistou o maior número de cadeiras na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) para a próxima legislatura, com quinze das 54 vagas. Duas legendas ficaram empatadas na segunda colocação de quem mais conseguiu deputados: União Brasil e o Partido dos Trabalhadores, ambas com sete cadeiras.

Alexandre Curi (PSD), com 236.892 votos, foi o candidato a deputado estadual mais votado do Paraná nestas eleições.

Confira a lista com todos os deputados estaduais do Paraná eleitos:

Alexandre Curi (PSD)

Marcio Nunes (PSD)

Professor Lemos (PT)

Traiano (PSD)

Tiago Amaral (PSD)

Romanelli (PSD)

Hussein Bakri (PSD)

Requião Filho (PT)

Arilson Chiorato (PT)

Ney Leprevost (UNIÃO)

Secretária Márcia (PSD)

Marcel Micheletto (PL)

Mabel Canto (PSDB)

Ricardo Arruda (PL)

Artagão Júnior (PSD)

Cobra Repórter (PSD)

Delegado Tito Barichello (UNIÃO)

Renato Freitas (PT)

Luiz Fernando Guerra (UNIÃO)

Delegado Jacovos (PL)

Paulo Gomes da TV (PP)

Gilson de Souza (PL)

Do Carmo (UNIÃO)

Maria Victoria (PP)

Alexandre Amaro (REPU)

Ana Júlia (PT)

Gilberto Ribeiro (PL)

Thiago Bührer (UNIÃO)

Anibelli Neto (MDB)

Batatinha (MDB)

Luciana Rafagnin (PT)

Goura (PDT)

Cantora Mara Lima (REPU)

Cristina Silvestri (PSDB)

Gugu Bueno (PSD)

Mauro Moraes (UNIÃO)

Douglas Fabricio (CIDA)

Marcelo Rangel (PSD)

Flavia Francischini (UNIÃO)

Moacyr Fadel (PSD)

Marli Paulino (SD)

Alisson Wandscheer (PROS)

Adao Fernandes Litro (PSD)

Tercilio Turini (PSD)

Marcio Pacheco (REPU)

Dr. Antenor (PT)

Soldado Adriano José (PP)

Evandro Araujo (PSD)

Fabio Oliveira (PODE)

Denian Couto (PODE)

Matheus Vermelho (PP)

Samuel Dantas (PROS)

César Mello (PP)

Luis Corti (PSB)

Confira a lista com as vagas por partido e os candidatos eleitos:

Partido Democrático Trabalhista (Vagas: 1)

12108 – JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND

PROGRESSISTAS (Vagas: 5)

11011 – PAULO ROBERTO MOREIRA GOMES JUNIOR

11511 – MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS

11900 – ADRIANO JOSÉ DA SILVA

11888 – MATHEUS VELOSO MARIA

11357 – CESAR ANTONIO TUOTO SILVEIRA MELLO

Partido Liberal (Vagas: 5)

22000 – MARCEL HENRIQUE MICHELETTO

22022 – RICARDO ARRUDA NUNES

22038 – JOSE APARECIDO JACOVOS

22422 – GILSON DE SOUZA

22222 – JOSÉ GILBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO

Podemos (Vagas: 2)

19190 – FABIO ALEX DE OLIVEIRA

19019 – DENIAN COUTO COELHO

Partido Republicano da Ordem Social (Vagas: 2)

90000 – ALISSON ANTHONY WANDSCHEER

90190 – SAMUEL PEREIRA DA SILVA

Partido Socialista Brasileiro (Vagas: 1)

40123 – LUIS RAIMUNDO CORTI

Movimento Democrático Brasileiro (Vagas: 2)

15190 – ANTONIO ANNIBELLI NETO

15000 – OZIEL LUIZ DE SOUZA

UNIÃO BRASIL (Vagas: 7)

44669 – NEY LEPREVOST NETO

44181 – TITO LIVIO BARICHELLO

44044 – LUIZ FERNANDO GUERRA FILHO

44222 – PAULO ROGÉRIO DO CARMO

44333 – THIAGO FERNANDO BÜHRER

44655 – MAURO RAFAEL MORAES E SILVA

44444 – FLÁVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI

REPUBLICANOS (Vagas: 3)

10123 – ALEXANDRE AMARO

10456 – MARILEI DE SOUZA LIMA

10100 – MARCIO JOSE PACHECO RAMOS

Solidariedade (Vagas: 1)

77500 – MARLY PAULINO FAGUNDES

Partido Social Democrático (Vagas: 15)

55128 – ALEXANDRE MARANHÃO KHURY

55123 – MARCIO FERNANDO NUNES

55789 – ADEMAR LUIZ TRAIANO

55155 – JOSÉ TIAGO CAMARGO DO AMARAL

55678 – LUIZ CLAUDIO ROMANELLI

55888 – HUSSEIN BAKRI

55555 – MARCIA CECILIA HUÇULAK

55015 – ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO JÚNIOR

55055 – DEVANIL REGINALDO DA SILVA

55022 – ALDINO JORGE BUENO

55100 – MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

55455 – MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR

55125 – ADAO FERNANDES DA SILVA

55043 – TERCILIO LUIZ TURINI

55120 – EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO

Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (Vagas: 7)

13013 – JOSÉ RODRIGUES LEMOS

13131 – MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA

13000 – ARILSON MAROLDI CHIORATO

13123 – RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR

13213 – ANA JÚLIA PIRES RIBEIRO

13233 – LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN

13500 – ANTENOR GOMES DE LIMA

Federação PSDB Cidadania (Vagas: 3)

45678 – MABEL CORÁ CANTO

45234 – ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI

23600 – JOÃO DOUGLAS FABRÍCIO