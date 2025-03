Estudantes do Colégio Estadual do Campo Padre Pedro Baltzar, em Irati, começaram a semana mais conectados. Na última quinta-feira (6), a escola passou a receber rede de internet via satélite, o que aumentou a velocidade de conexão e potencializou o acesso dos alunos a recursos educacionais digitais.

O colégio fica em Itapará, distrito rural localizado a 45 km da sede do município, e foi um dos contemplados pela iniciativa de ampliação da conectividade nas escolas, implementada pelo Governo do Estado, que levará conexão à internet, ainda mais veloz, a 150 escolas do campo do Paraná. A viabilização do recurso é conduzida pela Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) e tem investimento superior a R$ 18 milhões.

Conforme a estudante Maria Eduarda Bartoski, do 3º ano do Ensino Médio, o impacto da implantação já é perceptível. “Ficou muito melhor, pois quando precisamos usar os computadores e tablets do laboratório de informática, a internet tem uma acessibilidade boa e nos entrega o que promete. Agora conseguimos acessar todas as plataformas e atividades sem problemas, e a rapidez das pesquisas aumentou muito”, contou.

Cerca de 90 alunos estudam no colégio, que oferta turmas dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Até o início da última semana, a escola utilizava apenas uma rede contratada de internet via rádio. A estabilidade da nova rede e a velocidade da conexão têm beneficiado toda a comunidade escolar.

“Ficamos com a rede contratada exclusiva para o setor administrativo, o que melhorou nosso trabalho. Os professores que utilizaram os educatrons e o laboratório de informática também perceberam um aumento relevante na velocidade, o que dá mais agilidade nas aulas”, apontou o diretor do Colégio Estadual do Campo Padre Pedro Baltzar, Cesar Hul.

GARANTIA DE ACESSO – A ação da Seed-PR visa garantir conectividade via satélite com banda larga de 200 megabits por segundo (Mbps) para escolas localizadas em regiões afastadas. A previsão é de que mais de 11 mil estudantes sejam diretamente impactados pela iniciativa, que otimizará o acesso aos recursos educacionais digitais da rede estadual, além de facilitar a realização de pesquisas pedagógicas e das próprias atividades administrativas nos colégios.

“A ampliação da conectividade é um passo fundamental para fortalecer a educação no campo, e já temos colhido os bons resultados deste investimento. Com essa iniciativa, garantimos que todos os estudantes da rede estadual, independentemente de onde estejam, tenham acesso ao que há de mais avançado em tecnologia educacional”, afirmou o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda.

A expectativa é de que as 150 unidades escolares contempladas estejam operando com o novo sistema até o início de abril. A solução foi planejada para garantir estabilidade e alta disponibilidade de conexão no acesso a recursos educacionais digitais ofertados pela Seed-PR, como os aplicativos Enem Paraná e Inglês Paraná e as ferramentas de inteligência artificial Khanmigo e Inglês Paraná Teens.

“A conectividade desempenha um papel crucial em escolas rurais, superando barreiras geográficas e igualando as oportunidades de aprendizado. Além disso, a internet fornecida pela Starlink facilita a comunicação entre escolas, pais e comunidades, promovendo um ambiente educacional mais integrado e colaborativo”, destacou o diretor de Inovação e Tecnologia da Seed-PR, Cláudio Aparecido de Oliveira.

IMPACTO POSITIVO – No Colégio Estadual de Ourilândia, em Barbosa Ferraz, a implantação da rede de internet Starlink foi concluída antes do início do ano letivo, em fevereiro. Foram instalados seis novos roteadores, em salas de aula, sala dos professores, laboratório de informática e secretaria.

A escola, que oferta turmas dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, atende a cerca de 50 estudantes no distrito rural de Ourilândia, distante 15 km da área urbana de Barbosa Ferraz. A região integra o NRE de Campo Mourão.

Desde o reinício das aulas, alunos e professores têm notado a diferença na conexão. “Antes, a execução das atividades ficava sujeita às instabilidades de conexão. Agora, conseguimos acessar os recursos educacionais digitais e fazer todas as atividades solicitadas”, celebrou Ketllyn Souza, estudante do 9.º ano do Ensino Fundamental.

“A implementação da conectividade nas escolas do campo foi de grande auxílio para as práticas pedagógicas. A internet oferecida anteriormente apresentava instabilidade e, muitas vezes, perdíamos a conexão. Hoje, somos amparados com internet mais rápida e que supre as nossas necessidades”, complementou o professor de língua portuguesa Diego Pereira Cornelio.

Segundo a pedagoga Natália Pereira Lopes, o impacto da ação também chegou ao setor administrativo. “Houve benefício tanto para os alunos, quanto para professores e funcionários. Para a secretaria, por exemplo, foi ótimo. Houve uma melhora grande, porque as plataformas educacionais carregam mais rápido, os alunos conseguem realizar as atividades sem oscilações”, relatou.

De acordo com a direção do colégio, mais roteadores devem ser instalados nas salas de aula, com o intuito de ampliar a conectividade aos estudantes de todas as séries. A previsão é de conclusão do serviço até o final da semana.

EDUCAÇÃO NO CAMPO – A modalidade Educação do Campo integra 534 escolas da rede estadual de ensino, que atendem a cerca de 78 mil estudantes paranaenses. Dentre as instituições do campo, 26 estão inseridas em áreas de assentamento da reforma agrária e dez estão localizadas nas ilhas do litoral paranaense. Mais de 110 escolas funcionam com organização de turmas multianos. Outras nove escolas itinerantes atendem a cerca de 1,2 mil estudantes oriundos de acampamentos rurais.

Conforme a Seed-PR, a proposta de uma educação no campo e para o campo visa preservar os valores, a diversidade e o modo de ser, ver e estar no mundo dos sujeitos que habitam o campo ou dele tiram sua subsistência. Nessas escolas, os componentes curriculares são trabalhados de acordo com a realidade dos estudantes e das comunidades locais.