No final da tarde desta sexta-feira, 20, uma forte ventania atingiu o Norte Pioneiro e outras regiões do norte do Paraná, provocando danos em diversas cidades, incluindo Ibaiti, Joaquim Távora, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Cambará. O temporal derrubou árvores nas estradas, destelhou casas e causou transtornos à população.

Em Cambará, uma tragédia maior marcou o dia. Uma jovem identificada como Juliana Savaris, perdeu a vida quando uma árvore caiu sobre a moto que ela pilotava, uma Honda Biz. Juliana, que junto com o marido era proprietária de uma açaiteria, não resistiu aos ferimentos e morreu no local, apesar da rápida chegada das equipes de socorro.

A fatalidade gerou grande comoção entre os moradores de Cambará e cidades da região.