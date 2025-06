Para este sábado (7) a previsão do tempo no Paraná continua instável. De acordo com o Simepar, são esperadas chuvas em todo o estado, com potencial para fortes tempestades.

As regiões Oeste e Sudoeste são as mais incertas de receberem chuvas. Já as tempestades devem chegar no Oeste, onde alguns municípios poderão registrar volumes próximos de 100 mm. Possíveis pancadas de chuva também podem atingir o Leste, onde está localizada a capital paranaense, Curitiba.

A partir de segunda-feira (9), as temperaturas devem sofrer queda, com mínimas previstas de 6ºC em algumas cidades do estado, na terça (10) e na quarta-feira (11), como União da Vitória e Guarapuava, por exemplo. As máximas não devem passar dos 21ºC nas principais cidades do Paraná.

Além da previsão do tempo: confira as temperaturas no Paraná em junho

Segundo o Simepar, junho costuma ter as temperaturas mais baixas no sul, centro-sul, Região Metropolitana de Curitiba e Campos Gerais. Nestas regiões, a temperatura média do mês fica abaixo de 14°C. Já nas áreas ao redor de Toledo, Cascavel, Francisco Beltrão e Cândido de Abreu, as temperaturas médias chegam historicamente a 16°C.