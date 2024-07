O veranico que atinge o Paraná nos próximos dias deixa o estado em alerta para baixa umidade. O Inmet emitiu nesta sexta-feira (19) um alerta amarelo para o tempo mais seco em algumas regiões.

Além disso, o ClimaTempo também alerta para a umidade do ar começar a diminuir nas cidades mais ao norte, como Londrina e Maringá. Nessas áreas, a umidade se aproxima dos 30% durante as horas em que o sol predomina com força.

Ainda de acordo com o instituto, a próxima semana começa com a temperatura alta e umidade relativa do ar abaixo da média.Em Foz do Iguaçu, as máximas devem chegar aos 29ºC na segunda-feira (22).

Alerta amarelo de veranico e baixa umidade no Paraná

O alerta amarelo emitido pelo Inmet de baixa umidade do ar no Paraná deve durar até a noite de sábado (20). Há risco de incêndios florestais e a saúde. Contudo as chances são baixas.

As regiões sob aviso são: norte pioneiro, noroeste, norte central, centro oriental, centro ocidental e oeste.