A chegada de uma massa de ar quente na faixa central do país deve aumentar as temperaturas no Paraná, causando um veranico, a partir desta quinta-feira (18). A região que deve ser mais afetada é a região Oeste do estado, que pode ter temperaturas até 7ºC acima da média prevista para o mês de julho. Segundo o Simepar, Guaíra pode registrar máxima de 26ºC na quinta-feira.

O veranico deve atingir, além do Oeste do Paraná, o Oeste de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, com temperaturas de 5ºC a 7ºC acima da média.

De acordo com o Climatempo, a chegada da massa de ar quente, juntamente com um bloqueio atmosférico, favorece a elevação das temperaturas. Além disso, os fenômenos impedem a formação de grandes nuvens de chuva, além de bloquearem o avanço de frente frias.

Em Curitiba, foram registrados dias chuvosos na última semana, com máximas que não ultrapassaram os 20ºC. Com a formação da massa de ar quente, a previsão é de que as máximas fiquem em torno de 20ºC e até 23ºC na próxima segunda-feira (22).

Áreas em vermelho têm previsão de temperaturas de 5ºC a 7ºC acima da média (Foto: Climatempo)

Elevação das temperaturas e veranico no Paraná

Conforme o Simepar, o sol deve estar presente na maior parte do Paraná já a partir desta quarta-feira (17), principalmente nas regiões Oeste e Noroeste. O calor do veranico demora mais a chegar na parte Sul e Leste do estado.

Entre quinta-feira (18) e sábado (20), a estabilidade atmosférica domina, e há condição para nevoeiros no decorrer do período nas regiões Sul, Campos Gerais, Centro e Leste. As máximas devem ser registradas durante as tardes.