Presidente da Câmara de Jacarezinho, Antonio Neto, convocou e contou com a adesão dos vereadores que, aprovaram em regime especial, os projetos de lei do Executivo 53, 54 e 55/2022, cujas votações ocorreram na manhã desta quinta-feira (12/05).

Nos respectivos projetos o Poder Executivo solicitou autorização para incluir no Plano Plurianual as Ações 1.296, 1.297, 1.298, 1.299, 1.300 e 1.301, e assim emendar a LDO-2022, cuja aprovação possibilitou a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 900.000,00, de recursos estaduais, os quais serão destinados as reformas das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), localizadas nos bairros Centro, Jardim São Luiz, Jardim Panorama, Vila São Pedro, Dom Pedro Filipak e Residencial Pompeia III.

Ao finalizar os parlamentares ressaltaram que o legislativo se reuniu e realizou a discussão e votação em sessões extraordinárias diante da relevância da ação e da importância das unidades para o atendimento da população jacarezinhense.