Um médico veterinário, de 34 anos, morreu após sofrer um grave acidente na PR-552, no noroeste do Paraná. Bruno Coppola estava em uma picape, entre Ourizona e São Jorge do Ivaí, quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou em uma área de vegetação.

O acidente aconteceu na tarde da última quarta-feira (12). Pouco antes do capotamento, Bruno tinha se envolvido em uma colisão leve com um carro da empresa, em um trecho de obras do Contorno do Catuaí, em Maringá.

Conforme informações preliminares, Bruno teria abandonado o veículo e pegado a picape que estava estacionada nas obras. Não se sabe o que motivou o veterinário a furtar o automóvel e não está descartada a possibilidade de um surto, devido a uma condição de hipoglicemia, que pode causar confusão mental.