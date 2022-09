Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma “viatura da polícia” do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, está circulando pelas ruas de Maringá e chamando a atenção de quem a vê.

O veículo despertou olhares e a curiosidade de quem passava pelo encontro de carros customizados, realizado todas as quintas-feiras, no estacionamento do Estádio Regional Willie Davids.

A “viatura” pertence ao Policial Militar William Cremoneis, lotado no 4º Batalhão da PM em Maringá.

William conta que comprou o carro de uma revendedora e que o veículo era do estado de São Paulo, e que apesar de ser uma réplica de uma viatura americana, o carro, na verdade, é nacional.

O modelo do veículo é um Kia Clarus, de 1998, e para parecer semelhante à uma viatura policial estadunidense, o carro passou por uma plotagem, com adesivagem da polícia californiana.

