Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma viatura da Polícia Militar capotou na PR-170 em Rolândia, na tarde desta quinta-feira (6), durante uma operação policial da Rotam. O motorista perdeu o controle do veículo na rodovia e três policiais ficaram feridos com necessidade de atendimento do Siate.

O motorista teve ferimentos moderados e foi encaminhado ao Hospital São Rafael, em Rolândia, e depois foi transferido à Santa Casa de Londrina.

Alguns populares que passavam pela rodovia desceram dos carros para ajudar a retirar as vítimas de dentro da viatura.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, outros dois policiais sofreram ferimentos, mas foram liberados após o atendimento dos socorristas.