Um acidente com uma viatura da Polícia Militar (PM) na PR-492 deixou dois policiais mortos na manhã desta terça-feira (13). O acidente aconteceu em Paraíso do Norte, no noroeste do Paraná.

O acidente aconteceu no final da manhã, pouco depois das 11h. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a viatura pertence ao 8° Batalhão de Polícia Militar (BPM), com sede em Paranavaí.

Ainda não há informações sobre a identidade dos policiais, nem se há outras pessoas ou carros envolvidos. A PRE realiza o atendimento no local.