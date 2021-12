Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um bombeiro salvou um filhote de cachorro que havia parado de respirar após prender a cabeça dentro de um cano de metal. O caso aconteceu em Cambé, na região de Londrina, no Paraná, nesta quarta-feira, 8. O registro do salvamento foi compartilhado pelos próprios bombeiros nas redes sociais.

Quem procurou a corporação foi Matheus, o dono do animal, que levou o cãozinho até a sede do Corpo de Bombeiros de Cambé após o cão ficar com a cabeça presa em um pedaço de cano. Segundo o jovem, ele não soube explicar como o cão prendeu a cabeça no objeto metálico.

Após alguns minutos de manobras, o animal voltou a respirar.

Para ler a matéria completa, acesse o portal GMC Online, clicando aqui